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 | Dilek Ulusan

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'dan Mehmet Uğur için yardım çağrısı!

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın, sağlık sorunlarıyla boğuşan Yeşilçam emektarı Mehmet Uğur için çağrıda bulundu. Murat Arkın, "Masrafların oldukça yüksek olmasından dolayı çıkışını yapmak zorunda kaldık." dedi.

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Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'dan Mehmet Uğur için yardım çağrısı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 14:14

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Uğur için yardım çağrısında bulundu.

MURAT ARKIN'DAN MEHMET UĞUR İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Börü, Pis Yedili, Dağ, Arif 216 gibi yapımlarda rol alan Murat Arkın, kalp ve bacak damalarındaki tıkanma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Yeşilçam oyuncusu Mehmet Uğur için yardım çağrısında bulundu.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'dan Mehmet Uğur için yardım çağrısı!

Murat Arkın, şunları söyledi: Dostlar, bir süredir Yesilçam emektarı, aynı zamanda babamın yakın dostu, onların tabiri ile 'Kavgacılar tayfası'ndan tanıdığımız, asıl mesleği cambazlık olan, yetenekleri sayesinde Türk Sineması'nda yerini almış Mehmet Uğur ağabeyimiz bazı rahatsızlıklarla boğuşuyor. "Yeşilçam emektarından üzücü haber" başlığı altında haberler yayımlandı, belki okumuşsunuzdur. Mehmet ağabeyimizin kızları; Çiçek ile Gülçin hanımla görüştüm. Alanya'dan İstanbul'a getirilen ağabeyimiz bir süre hastanede kaldı. Masrafların oldukça yüksek olmasından dolayı çıkışını yapmak zorunda kaldık." dedi.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'dan Mehmet Uğur için yardım çağrısı!
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