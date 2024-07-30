Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı'nı ifşaladı! Cezası, kazancının yanında devede kulak kaldı

30 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:30

Sosyal medya hesabından 2 milyon 800 bin takipçiye sahip Şeyma Subaşı paylaşımları nedeniyle cezaya çarptırıldı. Cüneyt Özdemir kanalında konuya değinerek, Şeyma Subaşı'nın kazancını açıkladı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME

Cüneyt Özdemir, programında Şeyma Subaşı'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle kesilen ceza hakkında konuştu. Cüneyt Özdemir, konuyla ilgili, "Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesilmiş. İki post eder. Belki 1 post eder. Sen fakir olduğun için, sana çok büyük bir rakam gibi geliyor. Şeyma, 600 bin TL'den aşağı post atıyorsa enayidir." dedi.

ŞEYMA ŞUBAŞI 550 BİN TL CEZAYA ÇARPTIRILDI

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın paylaşımları için Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı marka işbirliklerinin ‘reklam’ olduğunu belirtmeyen Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL reklam cezası ödemesine karar verdi.