CZN Burak, Mustafa Sözen'e iPhone 16 hediye etti! Sürpriz anı milyonlar izlendi

27 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:55

CZN Burak olarak bilinen iş insanı Burak Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ve son aldığı iPhone telefonunu borçları yüzünden satan Mustafa Sözen'e yaptığı sürprizle takdir topladı. Mustafa Sözen'e İphone 16 alan CZN Burak yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya​ paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mustafa Sözen, bu sefer CZN Burak​ ile buluştu. Restoran zincirinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken CZN Burak, borçları nedeniyle telefonunu satmak zorunda kalan Mustafa Sözen'e iPhone 16​ hediye etti.

CZN BURAK'TAN ANLAMLI HEDİYE

Sosyal medya paylaşımlarından dolayı zaman zaman zorbalığa uğrayan Mustafa Sözen, borçları nedeniyle telefonunu satmak zorunda kaldı. Ankara​'ya Mustafa Sözen'in yanına giden CZN Burak, "İphone 16yı çok seven Muhammet Mustafa kardeşime sürpriz yaptım Ankara’ya geldim. Videomuzun uzun hali Czn Burak YOUTUBE KANALINDA. Sizce sürprizimiz güzel oldu mu" notuyla aldığı hediyeyi paylaştı.

CZN Burak daha önce de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı ziyaret kapsamında savaş mağduru ailelere yardım malzemeleri dağıtıp çocuklarla yemek yapmıştı.