Kanal D'nin sevilen gençlik dizisi Daha 17'nin oyuncuları Ata Yaşat ve Helin Elveren, bu kez özel hayatlarıyla gündeme geldi. Dizide Deniz ve Teoman karakterlerine hayat veren genç oyuncuların sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi. Akif Yaman'ın haberine göre ikili, Sabiha Gökçen Havalimanı'na el ele geldi ve ertesi gün yine birlikte Bodrum'a gitti. Bu gelişme, oyuncuların daha önce aşk iddialarına verdikleri yanıtı da yeniden gündeme taşıdı.

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HABERİN ÖZETİ Daha 17'nin yıldızlarından aşk sürprizi! Ata Yaşat ve Helin Elveren bu kez el ele görüntülendi Daha 17 dizisinin oyuncuları Ata Yaşat ve Helin Elveren'in sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi ve ikili havalimanında el ele görüntülendi. Ata Yaşat ve Helin Elveren'in çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na el ele geldikleri ve ertesi gün saat 21.00 uçağıyla yine el ele Bodrum'a gittikleri iddia edildi. Oyunculardan havalimanındaki bu yeni görüntülere ilişkin henüz bir doğrulama açıklaması gelmedi. Helin Elveren, ağustos ayında Milas Havalimanı'nda yöneltilen aşk iddialarına 'Yok. Teşekkür ederiz' diyerek söylentileri reddetmişti. İkili, Kanal D'nin Daha 17 dizisinde Deniz ve Teoman karakterlerine hayat veriyor.

ATA YAŞAT VE HELİN ELVEREN HAVALİMANINDA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen Ata Yaşat ve Helin Elveren, iddialara göre çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na el ele geldi. İkilinin ertesi gün saat 21.00 uçağıyla yine el ele Bodrum'a gitmesi, haklarındaki aşk söylentilerini yeniden gündeme taşıdı. Oyunculardan henüz bu yeni görüntülere ilişkin doğrulama açıklaması gelmedi.

HELİN ELVEREN AŞK İDDİALARINI DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Ata Yaşat ve Helin Elveren hakkında daha önce de sevgili olduklarına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Ağustos ayında Milas Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliye, gerçek hayatta da birlikte olup olmadıkları sorulmuştu.

Daha 17 dizisinin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Helin Elveren, aşk iddialarına ise kısa ve net bir yanıt vermişti. Oyuncu, "Yok. Teşekkür ederiz" diyerek söylentileri reddetmişti. Son havalimanı görüntüleriyle birlikte Elveren'in o dönem verdiği yanıt yeniden gündeme geldi.

DAHA 17'NİN DENİZ VE TEOMAN'I EKRANDA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Daha 17 dizisinde Deniz karakterini Helin Elveren, Teoman karakterini ise Ata Yaşat hayat veriyor. Dizideki partnerlikleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan ikili, ekran uyumları nedeniyle daha önce de sosyal medyada birlikte yakıştırılmıştı.

Genç oyuncuların dizideki yakınlaşması, gerçek hayattaki ilişkilerine yönelik merakı da artırdı. Son havalimanı iddialarıyla yeniden gündeme gelen ikilinin özel hayatları hakkında nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Daha önce aşk iddialarını reddeden Ata Yaşat ve Helin Elveren, son havalimanı görüntüleriyle yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. İkilinin ilişkilerine dair henüz yeni bir açıklama gelmezken, hayranları genç oyunculardan gelecek açıklamaları bekliyor.