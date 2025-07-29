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 | Dilek Ulusan

Daha önce hiç görmediğiniz Ferdi Tayfur videosu ortaya çıktı! Vefat etmeden önce söylediği sözler sevenlerini duygulandırdı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, ünlü ismin daha önce hiç görülmemiş bir videosunu paylaştı. Videoda Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evinde olduğu ve "Yeter ki amelim temiz olsun" dedi

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:06

Yeğeni Şirin Gözalıcı 2 Ocak tarihinde hayatını kaybeden 'un sandalye üzerindeki videosunu paylaştı. Ferdi Tayfur’un vefat etmeden önce söylediği sözler sevenlerini duygulandırdı.

FERDİ TAYFUR'UN DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı usta ismin daha önce yayınlanmamış görüntülerini yayınladı. Videoda Ferdi Tayfur, "Efendim derler ki 'Bu dünyada hayır sahibi olanlar öbür dünyada villalarının altında ırmak geçecekmiş. Allah'a ben şükrediyorum ki. Ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Allah bana böyle yerler nasip etti." sözlerine yer verdi.

Daha önce hiç görmediğiniz Ferdi Tayfur videosu ortaya çıktı! Vefat etmeden önce söylediği sözler sevenlerini duygulandırdı

Ferdi Tayfur evinin önünde bulunan denizin üzerinde, "İnşallah bana bir ağaç altı olsa yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

Daha önce hiç görmediğiniz Ferdi Tayfur videosu ortaya çıktı! Vefat etmeden önce söylediği sözler sevenlerini duygulandırdı

FERDİ TAYFUR'UN YEĞENİ VE KIZI MAHKEMELİK OLDU

Ferdi Tayfur'un vefatıyla beraber ailesi arasında yaşanan tartışmalar gün yüzüne çıktı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı'nın tartıştığı iddia edilmişti.

Daha önce hiç görmediğiniz Ferdi Tayfur videosu ortaya çıktı! Vefat etmeden önce söylediği sözler sevenlerini duygulandırdı

Maddi durumunun yerinde olduğunu belirten Şirin Gözalıcı, "Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı oluşturuluyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm ne kadar acı demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar." diyerek Tuğçe Tayfur'a sitem etti.

Daha önce hiç görmediğiniz Ferdi Tayfur videosu ortaya çıktı! Vefat etmeden önce söylediği sözler sevenlerini duygulandırdı
ETİKETLER
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