Dallas''ın yıldızı Annabel Schofield, hayatını kaybetti

Dallas dizisinde oynadığı karakterle sevilen Annabel Schofield, hayatını kaybetti. Yıllardır beyin tümörüyle mücadele eden oyuncu, 62 yaşında tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

dizisindeki performansıyla geniş kitlelere adını duyuran Annabel Schofield, 80'li ve 90'lı yıllarda hem modellik kariyeri hem de oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Uzun süredir beyin tümörüyle mücadele eden Annabel Schofield, 62 yaşında hayatını kaybetti.

ANNABEL SCHOFIELD HAYATINI KAYBETTİ

Efsane yapımlar arasında gösterilen Dallas dizisinin oyuncularından Annabel Schofield'dan acı haber geldi. teşhisi sonrası bir süredir tedavi gören 62 yaşındaki , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hem oyunculuk kariyeri hem de 80'li yılların moda dünyasına damga vuran tarzıyla tanınan Annabel Schofield'ın vefatı, sanat ve moda camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Schofield tedavi süreci maddi destek talebinde bulunmuş ve son olarak, "Son gelişmeleri özellikle son ameliyatımı yansıtmak için güncelledim. Sonunda bunu yapmak çok heyecan vericiydi ama henüz tehlikeyi atlatmadım. Çok titriyorum ve şimdi daha fazla kemoterapiye mi yoksa radyasyona mı ihtiyacım olduğunu öğrenmek için bekliyorum. Yemin ederim hiç bitmeyecek gibi. Umarım bu haftaki MRI güzel bir net görüntü ortaya çıkar. Link biyografimde ve her bağış yardımcı olur, büyük ya da küçük farketmez. Yardım istemekten gerçekten yoruldum ama işe dönene kadar başka seçeneğim yok. Şimdiye kadar yardım eden herkese sevgiler. Her şey takdir edilir." sözlerine yer vermişti.

