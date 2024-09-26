Damla Sönmez yüzünü Kadir Ezildi gibi temizliyor!

26 Eylül 2024 17:38 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:39

Katıldığı etkinlikte röportaj veren Damla Sönmez, hem yeni projesinden hem de güzellik sırlarından bahsetti. Cilt temizliğine önem verdiğini belirten Damla Sönmez," Eve gidince tekrardan temizlerim. Yüzümün Kadir Ezildi'si gibiyim." dedi.

Kötü Kan dizisiyle ekrana gelen Damla Sönmez, siyahlar içinde katıldığı etkinlikte muhabirlerin sorularını cevapladı. Sosyal medyada 1,9 milyon takipçiye sahip Damla Sönmez, güzellik sırlarını paylaşırken, Kadir Ezildi​'ye değindi. DAMLA SÖNMEZ'DEN KADİR EZİLDİ AÇIKLAMASI Muhabirin güzelliğinizi neye borçlusunuz sorusuna cevap veren Damla Sönmez, set biter bitmez cilt temizliği yaptığını belirtti. İş dışında makyaj yapmadığını belirten Damla Sönmez, "Meditasyona 4 senedir devam ediyorum. Cilt temizliğine inanılmaz önem veriyorum. Set bittikten sonra karavandan suratımı temizleyip kremlerimi sürmeden çıkmam. Eve gidince tekrardan temizlerim. Yüzümün Kadir Ezildi'si gibiyim." dedi. DAMLA SÖNMEZ KİMDİR? 3 Mayıs 1987 doğumlu Damla Sönmez, Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı ve Çukur dizileri ile adından söz ettirmiş ve tanınırlığı artmıştır. Damla Sönmez, 2009 yılında Bornova Bornova filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.