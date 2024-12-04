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Danilo Zanna'nın restoranına giden 7 kişi bakın ne kadar ödedi! Adisyon fişi ortaya çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:48
Danilo Zanna&#039;nın restoranına giden 7 kişi bakın ne kadar ödedi! Adisyon fişi ortaya çıktı

MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna'ya ait restorana giden 7 kişi ödediği parayı paylaştı. Birçok şubesi bulunan restoranın en meşhur şubesi olan Bağdat Caddesi'ne giden 7 kişi paylaştığı fiş ile sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye​'nin ünlü jüri üyesi Danilo Zanna​, Türkiye'deki 4 şubesiyle İtalyan lezzetlerini Türkiye'ye getiriyor. 12.00'ye kadar servis edilen kahvaltı menüsünden sipariş eden 7 kişi toplamda 17.528 TL ödedi. 

DANILO ZANNA'NIN RESTORAN​'INA GİDEN 7 KİŞİ BAKIN NE KADAR ÖDEDİ

Bağdat Caddesi'ndeki restorandı ile adından söz ettiren MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, , "İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. Türkiye’de olduğu kadar popüler olmasam da burada popülaritem hızla artıyor," demişti. Kahvaltıya giden 7 kişi ödediği miktarı sosyal medyadan paylaştı. 

Danilo Zanna'nın restoranına giden 7 kişi bakın ne kadar ödedi! Adisyon fişi ortaya çıktı - 1. Resim

Danilo Zanna'nın restoranına giden 7 kişinin kahvaltı fişi sosyal medyada gündem oldu. 7 kişilik kahvaltının toplam maliyetinin 17.528 TL olduğu ortaya çıktı. Adisyonda, 1.714 TL'lik servis ücretine de sosyal medyadan tepki yağdı. Restorana rezervasyon yaptırmak isteyenler ise yer bulamamaktan şikayetçi. 

Danilo Zanna'nın restoranına giden 7 kişi bakın ne kadar ödedi! Adisyon fişi ortaya çıktı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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