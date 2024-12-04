Danilo Zanna'nın restoranına giden 7 kişi bakın ne kadar ödedi! Adisyon fişi ortaya çıktı

04 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:48

MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna'ya ait restorana giden 7 kişi ödediği parayı paylaştı. Birçok şubesi bulunan restoranın en meşhur şubesi olan Bağdat Caddesi'ne giden 7 kişi paylaştığı fiş ile sosyal medyada gündem oldu.

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MasterChef Türkiye​'nin ünlü jüri üyesi Danilo Zanna​, Türkiye'deki 4 şubesiyle İtalyan lezzetlerini Türkiye'ye getiriyor. 12.00'ye kadar servis edilen kahvaltı menüsünden sipariş eden 7 kişi toplamda 17.528 TL ödedi.

DANILO ZANNA'NIN RESTORAN​'INA GİDEN 7 KİŞİ BAKIN NE KADAR ÖDEDİ

Bağdat Caddesi'ndeki restorandı ile adından söz ettiren MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, , "İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. Türkiye’de olduğu kadar popüler olmasam da burada popülaritem hızla artıyor," demişti. Kahvaltıya giden 7 kişi ödediği miktarı sosyal medyadan paylaştı.

Danilo Zanna'nın restoranına giden 7 kişinin kahvaltı fişi sosyal medyada gündem oldu. 7 kişilik kahvaltının toplam maliyetinin 17.528 TL olduğu ortaya çıktı. Adisyonda, 1.714 TL'lik servis ücretine de sosyal medyadan tepki yağdı. Restorana rezervasyon yaptırmak isteyenler ise yer bulamamaktan şikayetçi.