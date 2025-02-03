Danla Biliç, Ala Tokel'i sildi! Sebebini ilk kez açıkladı

03 Şubat 2025 13:56 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:01

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, yakın arkadaşı fenomen Ala Tokel'i takipten çıkarmış ve iki popüler ismin küstüğü iddia edilmişti. Çok üzgün olduğunu belirten Danla Biliç, "Kırmızı çizgiler vardır benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok" dedi.

Sosyal medya fenomenleri Danla Biliç ile Ala Tokel çifti, birbirini takipten çıkmış ve iki yakın arkadaşın küstüğü iddia edilmişti. İlk paylaşımı yapan Al Tokel üzgün olduğunu belirterek, Danla'nın kalbini kırdığını belirtmişti. Danla Biliç ise yaptığı paylaşımda, "Kırmızı çizgiler geri dönülemeyecek şekilde aşıldı" ifadelerini kullandı.

ALA TOKEL İLE DANLA BİLİÇ'İN NEDEN KÜSTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya fenomenleri Danla Biliç ile Ala Tokel birbirlerini takipten çıkmış ve küs oldukları iddia edilmişti. geçtiğimiz yaz birçok tatile beraber giden iki arkadaşın neden küstüğüne dair birçok iddialar ortaya atılırken, Danla Biliç konuyla ilgili ilk kez konuştu. Çıkan iddiaların doğru olmadığını belirten Danla Biliç, "Sadece şunu bil her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok" dedi.

ALA TOKEL DE KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Ala Tokel ise konuyla ilgili, ”Damla’nın kalbini kıran benim. Biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kırdığımı da onaracağım. Ama bu konuyla alakalı konuşulan hiçbir şey doğru değil. Bizim küslüğümüzle PR yapacak bir arkadaşlığımız da yok.” dedi.