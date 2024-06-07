Danla Biliç genç kızları uyardı: Ne olur yaptırmayın
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:43
Fenomen Danla Bliç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile genç kızları uyardı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla tanınan Biliç,"Yalvarırım yaptırmayın!" dedi.
Sosyal medyadan paylaştığı videolarla popüler olan Danla Biliç, son dönemde yaptırdığı estetiklerle çok konuşuldu. Biliç, son yayınladığı videoda ise takipçilerini dolgulara karlı uyardı.
DANLA BİLİÇ, GENÇ KIZLARI UYARDI
Kendisinin poposuna enjekte ettirdiği dolgular yüzünden 1 ay hastanede tedavi gördüğünü belirten Danla Biliç, "Çok hevesli kızlar için yalvarıyorum yaptırmayın. Öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Oldum 2 sene önce neredeyse 1 ayın hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor. Erimediğiyle kalmadığı gibi sen onu popona yaptırdığını zannediyorsun ama o dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar inmişti." dedi.
Kaynak: TGRT Haber