Danla Biliç genç kızları uyardı: Ne olur yaptırmayın

07 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:43

Sosyal medyadan paylaştığı videolarla popüler olan Danla Biliç, son dönemde yaptırdığı estetiklerle çok konuşuldu. Biliç, son yayınladığı videoda ise takipçilerini dolgulara karlı uyardı.

DANLA BİLİÇ, GENÇ KIZLARI UYARDI

Kendisinin poposuna enjekte ettirdiği dolgular yüzünden 1 ay hastanede tedavi gördüğünü belirten Danla Biliç, "Çok hevesli kızlar için yalvarıyorum yaptırmayın. Öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Oldum 2 sene önce neredeyse 1 ayın hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor. Erimediğiyle kalmadığı gibi sen onu popona yaptırdığını zannediyorsun ama o dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar inmişti." dedi.