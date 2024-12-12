Danla Biliç, Jokey Berk Çetin aşkını itiraf etti! Yaş sorusuna verdiği cevap ise güldürdü

12 Aralık 2024 10:26 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:26

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç katıldığı programda "Türkiye'de erkek kalmadı" sözleriyle gündem olmuştu. Son olarak futbolcu Doğan Alemdar ile ilişkisini noktalayan Danla Biliç, Jokey Berk çetin ile aşkını itiraf etti. Danla Biliç sevgilisinin yaşıyla ilgili soruya ise esprili bir cevap verdi.

Futbolcu Doğan Alemdar ile ilişkisi bittikten sonra Hülya Avşar'ın programına katılan Danla Biliç, 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanmıştı. Yeni sevgilisini açıklayan Danla Biliç, yaş konusuna gelince espriyi patlattı. DANLA BİLİÇ JOKER BERK ÇETİN AŞKINI İTİRAF ETTİ Yaptırdığı estetikleri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Danla Biliç, Hülya Avşar'ın katıldığı programda 'Türkiye'de erkek kalmadı' sözleriyle gündem olmuştu. Danla Biliç milli kaleci Doğan Alemdar ile ayrıldıktan sonra gönlünü bir jokeye kaptırdı. Son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisini anlattı. Fenomen Danla Bilic 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu. İlgili Haberler Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri Sinem Kobal'ı mest etti! Romantiklik seviyesini zirveye taşıdı