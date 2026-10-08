Danla Biliç neden hastanede? Doğum gününü ameliyat sonrası kutladı!

Danla Bilic'in yeniden hastaneye yatması ve geçirdiği ameliyat, sosyal medyada gündem oldu. Geçmişte yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücudunda yayılması ve sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle uzun süredir tedavi gören Bilic, son operasyonunun ardından hastanede kalmaya devam ediyor. Yeni yaşına hastane odasında giren fenomen, taburculuğun ise bir süre daha mümkün görünmediğini belirtti.

DANLA BİLİC NEDEN HASTANEDE?

Danla Bilic'in hastanede bulunmasının nedeni, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun ardından ortaya çıkan komplikasyonların tedavisi. Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda dolgu maddesinin vücudunda yayıldığını ve enfeksiyona neden olduğunu belirtmişti. Yaşadığı sorunlar nedeniyle farklı dönemlerde birden fazla operasyon geçiren Bilic, son olarak dokuzuncu kez ameliyat masasına yattı.

Son operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğü öğrenilirken ameliyatın ardından tedavi ve iyileşme süreci hastanede devam etti. Bilic, operasyon sonrasında yaptığı paylaşımda büyük bir ameliyat geçirdiğini ve kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek bir süre dinlenmek istediğini ifade etti.

DANLA BİLİC KAÇ KEZ AMELİYAT OLDU?

Bilic, Aquafilling işlemi sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar çok sayıda operasyon geçirdi. Eylül ayında sekizinci ameliyatını olduğunu açıklayan fenomen, ekim ayının başındaki yaklaşık 6 saatlik operasyonla birlikte dokuzuncu kez ameliyat olmuş oldu.

Son operasyonun ayrıntılı cerrahi yöntemi veya hangi dokulara müdahale edildiği konusunda kamuoyuna kapsamlı bir tıbbi açıklama yapılmadı. Bu nedenle ameliyatın teknik detayları yerine, Bilic'in paylaşımlarından tedavinin geçmişteki Aquafilling komplikasyonlarının giderilmesine yönelik olduğu anlaşılıyor.

DANLA BİLİÇ NEDEN KARANTİNAYA ALINDI?

Danla Bilic, son operasyonunun ardından sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Bilic, iyileşme sürecine odaklanacağını ve bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını ifade etti.

Uzun süren operasyonun ardından hastanede kalmaya devam eden Bilic, tedavi sürecinin tamamlanmadığını da paylaşımlarıyla gösterdi. Son açıklamasında taburculuğun bir süre daha mümkün görünmediğini belirten fenomen, hastanedeki sürecinin devam ettiğini takipçilerine duyurdu.

Karantina süreciyle ilgili detayları ise henüz aktarmadı.

DANLA BİLİC DOĞUM GÜNÜNÜ HASTANEDE KUTLADI

Danla Bilic, geçirdiği operasyonun ardından 32. yaş gününü hastane odasında kutladı. Ailesi ve yakınlarının yanında olduğu kutlamada yeni yaşından en büyük dileğinin sağlık olduğunu belirten Bilic, doğum gününe ilişkin paylaşımlarını takipçileriyle de paylaştı.

Ameliyat sonrası hastanede bulunan Bilic'in doğum gününü de burada geçirmesi, tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığını gösterdi. Fenomenin son paylaşımında taburculuğun bir süre daha uzak olduğunu söylemesiyle birlikte hastanedeki tedavisinin devam ettiği görüldü.

AQUAFİLLİNG NEDİR?

Aquafilling, vücudun özellikle kalça ve göğüs gibi bölgelerinde hacim artırmak amacıyla kullanılan bir dolgu uygulaması olarak biliniyor. Bilic'in yaşadığı sağlık sorunlarının ardından işlem ve olası komplikasyonları yeniden gündeme geldi.

Bilic daha önce yaptığı açıklamalarda Aquafilling nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve işlemden kurtulmak için uzun süredir tedavi gördüğünü anlatmıştı. Kendi deneyimi üzerinden benzer uygulamalar konusunda takipçilerini de uyaran Bilic, işlemi yaptırdığı için pişman olduğunu ifade etmişti.

DANLA BİLİC'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Danla Bilic'in son ameliyatının ardından yaptığı açıklamalar, sağlık durumunun takip ve tedavi gerektirdiğini gösteriyor. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından hastanede kalmaya devam eden Bilic, iyileşene kadar sosyal medya paylaşımlarına ara vereceğini belirtti.

Fenomenin hastaneden ne zaman taburcu edileceğine ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor. Son paylaşımında taburculuğun henüz yakın görünmediğini belirten Bilic'in tedavi sürecinin hastanede sürdüğü biliniyor