Danla Biliç'in servet değerindeki saati sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, taktığı saat ile yine gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde estetik işlemlerine 11 milyon TL harcadığını belirten Danla Biliç'in ev fiyatındaki saati de sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, estetik dönüşümü ve yaptığı harcamalarla yeniden gündemde. Ünlü isimleri kanalına konuk alan Danla Biliç, son bölümde kolundaki saatle gündem oldu.

DANLA BİLİÇ'İN EV FİYATINA SAATİ

Danla Bilic'in taktığı saatin değerinin 150 bin dolar (5 milyon 908 bin TL) olduğu öğrenildi.

ESTETİKLERİNE 11 MİLYON TL HARCADI

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü fenomen, son 9 yılda geçirdiği estetik operasyonlara yaklaşık 11 milyon 829 bin TL harcadığını söyledi. Yaptırdığı işlemler ile ilgili konuşan Danla Biliç, ❝Bazen insanlar geçmiş fotoğraflarımı paylaşıyor. Ben üzülmek yerine, 'Ne iyi yapmışım' diyorum.❞ dedi.