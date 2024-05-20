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Danla Biliç'ten 'Influencer olmak zor mu?' sorusuna beklenmedik cevap

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 15:12 - Güncelleme : 20 May 2024 15:12

Berfu Yenenler'in programına konuk olan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, influencer olmanın söylenildiği kadar zor olmadığını belirterek, fenomenlere sitem etti.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, katıldığı programda influencer olmanın anlatıldığı kadar zor olmadığını belirterek, diğer fenomenlere sitem dolu sözler sarf etti. 

DANLA BİLİÇ'TEN FENOMENLERE SİTEM DOLU SÖZLER 

Berfu Yenenler'in programına konuk olan Danla Bilic "Influencer olmak zor mu?" sorusunu cevap verirken isim vermeden bazı sosyal medya fenomenleri hakkında da yorumlarda bulundu. Biliç, “Bence çok kolay. Müthiş bir iş. Tabi ki zorlukları var ama genele baktığın zaman çok kolay bir iş. Sürekli 'İşimiz çok zor. Anksiyete geçirdik' diyorlar. Her işte var. Her iş geçiriyor bunları" dedi.

Danla Biliç'ten 'Influencer olmak zor mu?' sorusuna beklenmedik cevap - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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