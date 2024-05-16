Darülaceze’de tedavi görmüştü! Zerrin Özer aylar sonra ilk kez görüntülendi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 10:24 - Güncelleme : 16 May 2024 10:24
Bir süredir Darülaceze’de tedavi gören şarkıcı Zerrin Özer, omurilik ameliyatının ardından ilk kez görüntülendi. Özer, 66 yaşındaki sanatçı, koluna girenlerin yardımıyla yürüdü.
Geçirdiği omurilik ameliyatının ardından yaşadığı kaygı bozukluğu için Darülaceze'de tedavi altına alınan şarkıcı Zerrin Özer'den hayranlarını sevindirecek haber geldi.
ZERRİN ÖZER AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
2023’te yayınladığı Basit Numaralar şarkısının yazarı aranjör Mustafa Arapoğlu’nun nikahına katılan Zerrin Özer, koluna giren yardımcıların yardımıyla yürüyebildi.
Sağlığı hakkında da konuşan Özer, "İyiyim, çok iyiyim ama nörolojik bir problem var. ‘Çok iyi bir nörolog rica ederim’ diye söylermişim. Espri bir tarafa ben iyiyim, daha da iyi olacağım" şeklinde konuştu.
Kaynak: TGRT Haber