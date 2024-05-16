Darülaceze’de tedavi görmüştü! Zerrin Özer aylar sonra ilk kez görüntülendi

16 May 2024 10:24 - Güncelleme : 16 May 2024 10:24

Geçirdiği omurilik ameliyatının ardından yaşadığı kaygı bozukluğu için Darülaceze'de tedavi altına alınan şarkıcı Zerrin Özer'den hayranlarını sevindirecek haber geldi.

ZERRİN ÖZER AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

2023’te yayınladığı Basit Numaralar şarkısının yazarı aranjör Mustafa Arapoğlu’nun nikahına katılan Zerrin Özer, koluna giren yardımcıların yardımıyla yürüyebildi.

Sağlığı hakkında da konuşan Özer, "İyiyim, çok iyiyim ama nörolojik bir problem var. ‘Çok iyi bir nörolog rica ederim’ diye söylermişim. Espri bir tarafa ben iyiyim, daha da iyi olacağım" şeklinde konuştu.