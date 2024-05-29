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David Beckham, Filistin'e desteğini açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 17:34 - Güncelleme : 29 May 2024 17:35
David Beckham, Filistin&#039;e desteğini açıkladı

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistin'de 35 binden fazla insanı öldürmesi hem Türkiye’de ve dünyada tepki topladı. Birçok isim sosyal medya hesabından tepkisini gösterirken bunlardan biri David Beckham oldu.

David Beckham yaptığı son paylaşımda Filistin'e destek verdiğini açıkladı. Beckham, yaptığı paylaşımda, "Saldırılar vicdana soğmaz" dedi. 

DAVID BECKHAM'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Sosyal medyadan paylaşım yapan Beckham, "Refah'ta bombalanan çadırlardan çıkan görüntüler hepimizi şok ediyor. Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü saldırılar vicdana sığmaz. Yedi aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun öldürülmesi veya yaralanmasıyla sonuçlanan bu trajediye tanık olduk." dedi. 

David Beckham, Filistin'e desteğini açıkladı - 1. Resimdedi. 

 

Kaynak: TGRT Haber
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