Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

David Beckham ile Victoria Beckham küslüğe daha fazla dayanamadı! Brooklyn Beckham'ın doğum gününü

David Beckham ve Victoria Beckham çifti uzun süredir aralarının açık olduğu oğulları rooklyn Beckham'ın hasretine dayanamadı. David Beckham ve Victoria Beckham, oğullarının doğum gününde ilk adımı attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
David Beckham ile Victoria Beckham küslüğe daha fazla dayanamadı! Brooklyn Beckham'ın doğum gününü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 10:48

Futbolcu 'ın ve eşi Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham’ın 2022 yılında Nicola Peltz ile evlenmesinin ardından aile arasında sık sık tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Brooklyn Beckham ailesini silse de David Beckham ile Victoria Beckham'dan zeytin dalı geldi.

DAVID VICTORIA BECKHAM ÇİFTİ DAHA FAZLA DAYANAMADI

Eski futbolcu Beckham, oğlu Brooklyn Beckham’ın doğum gününü "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" notuyla kutladı. David Beckham paylaşımına eşini etiketlemeyi ihmal etmedi.

David Beckham ile Victoria Beckham küslüğe daha fazla dayanamadı! Brooklyn Beckham'ın doğum gününü

Victoria Beckham da geçmişten bir kare paylaşarak oğlunun doğum gününü kutladı. Ünlü isim paylaşımına, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyoruz." Ünlü çiftin bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede ses getirdi.

David Beckham ile Victoria Beckham küslüğe daha fazla dayanamadı! Brooklyn Beckham'ın doğum gününü

BROOKLYN BECKHAM'IN HAMLESİ BABASI DAVID BECKHAM'I YIKTI

Beckham ailesinde yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Brooklyn Beckham kolunda daha önce çapa dövmesinin üzerinde yazan 'baba' anlamına gelen İngilizce 'dad' sözcüğünü, bilinmeyen sembollerle kapattığı görüldü.

David Beckham ile Victoria Beckham küslüğe daha fazla dayanamadı! Brooklyn Beckham'ın doğum gününü

İngiliz basınına konuşan Beckham'lara yakın kaynaklar, David Beckham'ın en büyük çocuğundan gelen bu son reddetme hamlesi karşısında çok üzgün olduğunu belirtti.

ETİKETLER
#david beckham
#Nicola Peltz
#Victoria Beckham
#Aile Krizı
#Brooklyn Beckham
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.