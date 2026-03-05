David Beckham ile Victoria Beckham küslüğe daha fazla dayanamadı! Brooklyn Beckham'ın doğum gününü

Futbolcu David Beckham'ın ve eşi Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham’ın 2022 yılında Nicola Peltz ile evlenmesinin ardından aile arasında sık sık tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Brooklyn Beckham ailesini silse de David Beckham ile Victoria Beckham'dan zeytin dalı geldi.

DAVID VICTORIA BECKHAM ÇİFTİ DAHA FAZLA DAYANAMADI

Eski futbolcu Beckham, oğlu Brooklyn Beckham’ın doğum gününü "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" notuyla kutladı. David Beckham paylaşımına eşini etiketlemeyi ihmal etmedi.

Victoria Beckham da geçmişten bir kare paylaşarak oğlunun doğum gününü kutladı. Ünlü isim paylaşımına, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyoruz." Ünlü çiftin bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede ses getirdi.

BROOKLYN BECKHAM'IN HAMLESİ BABASI DAVID BECKHAM'I YIKTI

Beckham ailesinde yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Brooklyn Beckham kolunda daha önce çapa dövmesinin üzerinde yazan 'baba' anlamına gelen İngilizce 'dad' sözcüğünü, bilinmeyen sembollerle kapattığı görüldü.

İngiliz basınına konuşan Beckham'lara yakın kaynaklar, David Beckham'ın en büyük çocuğundan gelen bu son reddetme hamlesi karşısında çok üzgün olduğunu belirtti.