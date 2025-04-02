David Beckham'a doğum günü partisi! Ünlüler akın etti, gözler tek bir ismi aradı

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, doğum günü kutlamalarına başladı. 2 Mayıs'ta doğum günü olan David Beckham, 50'nci yaş gününe özel büyük bir organizasyonla kutlamalara erkenden başladı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu David Beckham, gelecek ay 50 yaşına basacak. 2 Mayıs 1975 doğumlu olan ünlü Beckham, erken doğum günü partisi verdi ve partiye ünlü isimler akın etti.

DAVID BECKHAM'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

David Beckham'ın 50'nci yaş gününe özel doğum günü organize edildi. Erkek davetlilerin smokin giydiği, kadınların da şık gece kıyafetleriyle katıldığı partiden kareleri ünlü futbolcu paylaştı.

Beckham, paylaşımına "Miami'de çok özel bir gece... 50. yaş kutlamalarına başlamak için harika arkadaşlara ve aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Sizi seviyorum" notunu düştü.

Beckham çiftinin 22 yaşındaki oğlu Romeo'ya kız arkadaşı Kim ile geceye katıldı. 20 yaşındaki Cruz ise sevgilisi Jackie Apostel ile partide boy gösterdi. Çiftin 13 yaşındaki kızı Harper'ın da katıldığı partide; en büyük oğulları Brooklyn ve eşi Nicola Peltz yer almadı.