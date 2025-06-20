David Lynch'in eşyaları açık artırmada büyük ilgi gördü

18 Haziran'da Peninsula Beverly Hills'deki satış etkinliğine yüzlerce koleksiyoncu ve hayran ilgi gösterdi. Açık artırmaya aynı anda küresel bir izleyici kitlesi çevrimiçi olarak katıldı ve toplam 4,25 milyon dolar getiren bir teklif çılgınlığı yaşandı.

DAVID LYNCH'NİN EŞYALARI SATILDI

450'ye yakın parça arasında en dikkat çekenlerden biri, yönetmenin adının yazılı olduğu yönetmen sandalyesiydi. 91 bin dolar ödense de sandalye, müzayedenin en pahalı ürünü olmadı. Sanatçının bütçe bulamadığı için bir türlü çekemediği 'Ronnie Rocket' filminin senaryo taslakları ve 1997 tarihli 'Kayıp Otoban'ın (Lost Highway) senaryosu, 195 biner dolara alıcı buldu.