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 | Dilek Ulusan

David Lynch'in eşyaları açık artırmada büyük ilgi gördü

Ünlü yönetmen David Lynch'in ölümünün ardından bıraktığı eşyalar açık artırmaya çıkarıldı. Dünyaca ünlü yönetmenin sandalyesi 91 bin dolara, senaryosunun 195 bin dolara satıldığı müzayedede, elde edilen gelir dudak uçuklattı.

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David Lynch'in eşyaları açık artırmada büyük ilgi gördü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 17:39

18 Haziran'da Peninsula Beverly Hills'deki satış etkinliğine yüzlerce koleksiyoncu ve hayran ilgi gösterdi. Açık artırmaya aynı anda küresel bir izleyici kitlesi çevrimiçi olarak katıldı ve toplam 4,25 milyon dolar getiren bir teklif çılgınlığı yaşandı.

DAVID LYNCH'NİN EŞYALARI SATILDI

450'ye yakın parça arasında en dikkat çekenlerden biri, yönetmenin adının yazılı olduğu yönetmen sandalyesiydi. 91 bin dolar ödense de sandalye, müzayedenin en pahalı ürünü olmadı. Sanatçının bütçe bulamadığı için bir türlü çekemediği 'Ronnie Rocket' filminin senaryo taslakları ve 1997 tarihli 'Kayıp Otoban'ın (Lost Highway) senaryosu, 195 biner dolara alıcı buldu.

David Lynch'in eşyaları açık artırmada büyük ilgi gördü
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