Davut Güloğlu'ndan Survivor itirafı: Herkes haddini bilecek

04 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:04

Özlem Esra Ada'nın sunuculuğunu yaptığı 'Pembe Masa' programa konuk olan Davut Güloğlu, bu yıl Acun Ilıcalı'nın ünlüler - gönüllüler formatına yarışmacı olarak kendisini de çağırdığını söyledi. Programın kendisine uygun olmadığını söyleyen Güloğlu, Güloğlu, "Çağrıldım. Bu konuda Acun Bey’e çok kibarca 'Bana hakaret ediyorsun' dedi.

DAVUT GÜLOÜLU'NDAN SURVIVOR İSYANI

Sunucunun, 'Çok iştahlısın 'Survivor'a çağrılsan ne yaparsın?' sorusuna Güloğlu, "Çağrıldım. Bu konuda Acun Bey’e çok kibarca 'Bana hakaret ediyorsun' diye söyledim. Orası sanatçıya uygun bir yer değil. Survivor'ı aşağılamıyorum. Herkes haddini bilecek bir yere birini çağırırken" diyerek sitemde bulundu.

Sözlerine devam eden Güloğlu, "Ben hayatım boyunca barlarda bile sahne almadım. Herkesin bir duruşu, bir çizgisi var. Ben bunca yıllık emeğimi gidip orada bir şort, bir atletle titreye titreye 'Bana yemek ver' diye kimseye yalvarmam. Ben bunun için mücadele vermedim. Benim bir onurum, bir duruşum var." dedi.