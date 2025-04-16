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 | Dilek Ulusan

Defne joy Foster, yapay zekayla Sihirli Annem filminde rol alacak

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem, 22 yıl sonra bu kez sinema filmiyle ekrana gelecek. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster da yapay zekayla sinema filminde rol alacak.

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Defne joy Foster, yapay zekayla Sihirli Annem filminde rol alacak
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 09:33

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisi 7 sezon sonunda 2012 yılında final yaptı. Hafızalardan silinmeyen dizi için ekip tekrar bir araya geldi ve sinema filmi çekimleri başladı. Tüm oyuncuların tam kadro yer aldığı sinema filminde 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster da yer alacak.

DEFNE JOY FOSTER DA SİHİRLİ ANNEM FİLMİNDE

“Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” adıyla 22 yılın ardından bu kez sinema filmi olarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminde, dizide bulunan bütün oyuncular rol alacak. Filmde, “Betüş” karakteriyle yine İnci Türkay, usta oyuncu Nevra Serezli ‘Dudu Peri’, Şahap Sayılgan ‘Sadık’, Gül Onat ‘Perihan’, Ayşen İnci ‘Periliçe’, Jess Molho ‘Yavuz’, Süeda Çil ‘Firuze’, Tiraje Başaran ‘Pakize’ rolleri ile seyirciyle buluşacak.

Defne joy Foster, yapay zekayla Sihirli Annem filminde rol alacak

Tüm oyuncuların tam kadro yer aldığı filmde 2011 yılında hayatını kaybeden yapay zeka ile sinema filminde rol alacak. Bu gelişme hem dizinin hayranlarını heyecanlandırdı hem de duygusal anlar yaşattı.

Defne joy Foster, yapay zekayla Sihirli Annem filminde rol alacak
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