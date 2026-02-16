Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra gelen iddia: O gecenin gizli şahidi Tolga Karel

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Eda rolüyle popüler olan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybetti. Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, açıklamalarda bulunarak, "Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var." dedi. Hatice Foster ayrıca "O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı" diyerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Özetle

DEFNE JOY FOSTER'IN ANNESİNDEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR: KIZIMI ÖLDÜRTMÜŞ BİLE OLABİLİRLER

Ruhsar, Dadı, Selena ve Sihirli Annem gibi dizilerde rol alan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde arkadaşı Kerem Altan'ın İstanbul'daki evinde ölü olarak bulundu. Ünlü oyuncunun annesi Hatice Foster verdiği röportajda, "Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış. "Astımı vardı. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan, üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler." dedi.

DEFNE JOY FOSTER'IN ANNESİ: TOLGA KAREL O GECENİN ŞAHİDİ

Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, verdiği röportajda Tolga Karel ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var." dedi.

TOLGA KAREL GEÇTİĞİMİZ AY 5. KEZ BABA OLDU

Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle beğeni toplayan Tolga Karel, 2016 yılında Sarah Scott ile evlenerek ABD'ye yerleşti. Tolga Karel geçtiğimiz aylarda ise 5. kez baba oldu.