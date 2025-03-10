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 | Dilek Ulusan

Defne Samyeli evlilik kriterlerini açıkladı! "24 saatte evlenebilirim" demişti

Son dönemde oyunculuk ve şarkıcılıkta aktif rol oynayan Defne Samyeli, özel hayatıyla ilgili konuştu. Daha önce bir kez evlenen ve 2 kızı bulunan Defne Samyeli evlilik kriterlerini açıkladı.

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Defne Samyeli evlilik kriterlerini açıkladı!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 12:19

Eren Talu ile 2011 yılında boşanan Defne Samyeli'nin Derin ve Deren adında iki kızı var. Özel hayatı merak edilen ünlü isim evlilik kriterlerinden bahsetti. Defne Samyeli daha önce "Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim" demişti.

DEFNE SAMYELİ EVLİLİK KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

Daha önce 24 saate evlenirim çıkışıyla çok konuşulan Defne Samyeli, evlilik kriterlerinden bahsetti. Samyeli, "Çok genç yaşta evlenip anne olduğum ve evlilik hayatını uzun uzun yaşadığım için evlilikle ilgili bir çok konuda tatmin oldum. Bu saatten sonra, hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim. Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli" dedi.

Güzellik rutinlerinden de bahseden Defne Samyeli, "Uyanır uyanmaz kuru fırçayla vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim... Hareket ilaçtır. Hareketli olursanız 20'li ve 70'li yaşlarınız arasında fiziksel bir farklılık olmaz. Vücut gereğini yapıyor. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak." dedi.

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