Defne Samyeli yine çok iddialı: 24 saat içinde evlenebilirim

29 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:43

Sunucu Defne Samyeli, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla biranda sosyal medyanın diline düştü. Eren Talu’dan 2011 yılında boşanan Defne Samyeli, “Hiç düşünmem 24 saatte bile evlenebilirim" dedi.

Bir davette basının sorularını cevaplayan Defne Samyeli​, evlilik​ konusu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım" diyen Defne Samyeli evlilik konusunda ise, "Sürpriz biri karşıma çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim." dedi.

DEFNE SAMYELİ'DEN ŞAŞIRTAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Defne Samyeli, katıldığı davette evlilik açıklamasıyla gündem oldu. “Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım” diyen Samyeli, "Evlenebilirim tabii, evlenmek için doğru insan çıkarsa tabii evet. Neden olmasın? Bekar hayatımda da çok mutluyum boşanalı 15 yıl oldu. Ben de onlar için evlenilecek insan olmayabilirim. Aile kurmayı herkesle istemiyorsunuz, herkes de sizinle istemiyor. O başka uyum gerektiriyor. Kimine âşık olursunuz ama aile olmayı düşünmezsiniz. Dolu dolu aile hayatı yaşadım, artık hiç evlenmesem de olur. Ancak sürpriz biri karşıma çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim." diyerek herkesi şaşırttı.

İş adamı Necmettin Karabacak, Defne Samyeli ile beraber olduğu yönündeki iddiaları; “Defne benim çok yakın arkadaşım. Keşke Defne Samyeli gibi bir kadınla beraber olsam. Bence Türkiye’nin en güzel kadını ama maalesef öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.