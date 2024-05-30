Defne Samyeli’den tepki çeken Filistin yorumu!

30 May 2024 22:46 - Güncelleme : 30 May 2024 22:47

İsrail'in son olarak Refah'ta çadırlarda kalan sivilleri yakarak öldürmesi sonrası dünya çapında tepki yağmaya devam ederken bazı ünlü isimler bu konuda tarafsız açıklamalar yapmaya gayret ediyor. Ünlü sunucu Defne Samyeli bir davette bu konu üzerine sorulan soruya tepki göstererek "tribünlere oynamak" olarak tanımladı. Samyeli'nin bu sözleri sosyal medyada eleştirildi.

Samyeli İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar hakkındaki soruya böyle yanıt verdi:

"Bu sorunun da buna verilen cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı-haksız demek ya da burada davette mikrofonu uzattığınızda "Çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin, savaş olmasın barış olsun" demenin yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içerisinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, askerlerimiz ordularımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek safça bir yaklaşım."