Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’ya şiddet uyguladığı iddia edilen iş insanına hapis istemi!

08 May 2024 16:03 - Güncelleme : 08 May 2024 16:10

Defne Samyeli'nin 20 yaşındaki kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Darp raporu alan Talu’nun şikayetiyle Emircan Şahin hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“BENİ ALDATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Sabah’ta yer alan habere göre, Derin Talu 4 aydır sevgili olduğu iş insanı Emircan Şahin'den şiddet gördüğünü iddia etti. Çiftin arasında çıkan kıskançlık kavgası sonrası olay günü Şahin’in evine giden Derin Talu’ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışmaya başladı. Derin Talu'nun ifadesine göre; Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Emircan Şahin Derin Talu’ya, “Beni aldatırsan seni öldürürüm." derken yine iddiaya göre ikameti terk etmek isteyen Derin Talu’ya müdahalede bulunan Emircan Şahin kız arkadaşını kollarından tutarak darp etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sabaha kadar genç kızı alıkoyduğu iddia edilirken, evden ayrılır ayrılmaz hastaneye giden Derin Talu, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

EMİRCAN ŞAHİN’İN İFADESİ

Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Emircan Şahin ise darp, hakaret ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ayrılmak isteyince Derin Talu'nun kendisine sardırdığını iddia etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emircan Şahin‘in, ‘Basit Yaralama’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarını işlediğini belirterek 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.