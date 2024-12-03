Demet Akalın 5 bin lira kirası bulunan evini sattı, son kira zammı oranını beğenmedi: "Denizde damla"

03 Aralık 2024 20:58 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 21:06

Demet Akalın kiracısının 5 bin liraya oturduğu için kiracısıyla anlaşmazlık yaşadığı evini sonunda sattı. Bugün açıklanan enflasyona göre kira zammı oranını paylaşan ünlü şarkıcı, yüzde 60 artış oranını "denizde bir damla" olarak nitelendirdi. Akalın ev sahiplerine verdiği desteği sürdüreceğini ne belirtti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Akalın, evini sattığını duyururken kira artış oranlarına da dikkat çekti. Şarkıcı, "Evi sattım! Ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim!" diyerek, ev sahiplerinin yaşadığı zorluklara değindi.

Bugün açıklanan Aralık ayı kira artış oranı yüzde 60 olarak belirlenmişti. Ancak Akalın, bu oranı yetersiz bularak, “% Yüzde 60 denizde bir damla gibi” ifadesiyle tepkisini dile getirdi. Ünlü sanatçının bu yorumu, ev sahipleri​ ile kiracılar arasında son dönemde yaşanan tartışmalara dair yeni bir tartışma başlattı.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 60 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı % 60 olarak belirlendi. Ancak bu oran, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından tartışılmaya devam ediyor.

5 BİN LİRALIK KİRAYA İSYAN ETMİŞTİ

Demet Akalın daha önce kiracısının aylık 5 bin TL​ kira ödediğini ifade ederek, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" diyerek süreçten bahsetmişti.