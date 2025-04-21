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 | Dilek Ulusan

Demet Akalın, Bestemsu Özdemir'i diline doladı! Estetik kavgası büyüyor

Oyuncu Bestemsu Özdemir, katıldığı programda estetik yaptırdığı iddialarını yalanlarken, "'Sadece dişlerimi yaptırdım" dedi. Şarkıcı Demet Akalın ise Bestemsu Özdemir'in açıklamalarına göndermede bulunarak, "Şu soldaki küçük foto kim? " dedi.

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Demet Akalın, Bestemsu Özdemir'i diline doladı! Estetik kavgası büyüyor
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 09:29

Sakarya Fırat, Kara Para Aşk, Akrep, Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, sürekli estetik yaptırdığı iddialarına cevap verdi. katıldığı bir programda estetik yaptırdığına dair çıkan söylentilere açıklık getirdi. ''Sadece dişlerimi yaptırdım, dudağım da onunla birlikte şekil aldı'' diyen

DEMET AKALIN'DAN BESTEMSU ÖZDEMİR'E ESTETİK GÖNDERMESİ

Bambaşka Sohbetler programına konuk olan oyuncu Bestemsu Özdemir estetik yaptırmadığını söyleyince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Dişlerimi yaptırdım, şu dört dişimi... O da dudağımı döndürdü tabii. Üst dudağım. Onu da ben istedim zaten" sözleriyle dikkat çekti.

Demet Akalın, Bestemsu Özdemir'i diline doladı! Estetik kavgası büyüyor

Ceyda Düvenci'nin "Estetik müdahalen var mı?" sorusuna "Yok, sadece dişlerimi yaptırdım. Zaten canlı görenler estetik olmadığımı anlıyor" cevabını veren Özdemir'in açıklamaları sosyal medyada viral oldu.

Demet Akalın, Bestemsu Özdemir'i diline doladı! Estetik kavgası büyüyor

Takipçilerini güldüren videolarıyla tanınan Miray Akovaligil, Özdemir'in açıklamasını esprili bir şekilde ti'ye aldı. Demet Akalın da Miray Akovaligil'in v,deosuna yorum yaparak, "Şu soldaki küçük foto kim? Bu kız kendi başına lastik değiştiriyor ama lütfen ya" yorumunu bırakarak hem güldürdü hem de estetik polemiğine dahil oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

BESTEMSU ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?
20 Nisan 1991 doğumlu Bestemsu Özdemir, Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı. ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi.
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