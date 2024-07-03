Demet Akalın ev halini paylaştı! Takipçileri lüks villadaki örtülere takıldı

03 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:47

Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam oynanan Türkiye - Avusturya maçını lüks yazlığında izledi. Ev halinden görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Demet Akalın, takipçilerinin “Ne o, koltuk örtüleri?” yorumlarına videolu cevap verdi.

LÜKS VİLLADAKİ KOLTUK ÖRTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Ev halini paylaşan Demet Akalın’a takipçileri “Ne o, koltuk örtüleri?” diye takıldı. Gelen yorumlar sonrası video çeken Demet Akalın, "Koltuk üstü örtüler candır. Sabah sabah 1500 tane dm. Hira zaten 10 çocuğa bedel. Koltuklarında üzerinde ben Anadolu kadınıyım. Koltukların üzerinden tabi ki örtüler olmalı. Ya dondurma falan dökülürse." sözleriyle cevap verdi.