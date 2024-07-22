Demet Akalın ile Hande Yener ''Yeniden küstüler'' haberlerine aynı sahneden cevap verdi

22 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:14

Şarkıcı Hande Yener ile Demet Akalın, uzun süren küslüğü 2018 yılında bitirmişti. Birbirlerini her an öven iki isimden Demet Akalın, Hande Yener'i sosyal medyada takipten çıkınca, "Küslük" iddiaları ortaya atılmıştı. Demet Akalın'dan "küslük" iddialarına anında yeni hamle geldi.

"KÜS" İDDİALARI SONRASI DEMET AKALIN İLE HANDE YENER AYNI SAHNEDE

Demet Akalın, küslük iddialarını bir sosyal medya kullanıcısına" ''Oğlum hacklendim mi ya? Niye çıkayım delirdi İnstagram'' yazdığı yorumla yalanladı. Daha sonra Hande Yener'in Bodrum'daki sahnesine konuk olan Demet Akalın küslük haberlerini yalanlamış oldu.

Sosyal medyada 11 sene küs kalan Demet Akalın ile Hande Yener'i gören kullanıcılar, "Bir dönem kapandı", "Birlikte düet yapmalılar", "90'larda doğanlara bir şarkı borçlular" gibi yorumlar yapıldı.