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Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:18

Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt kas spazmı geçirdi. Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirdiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:18

, eşi 'la yaşadığı panik dolu anları bu kez bir odasından paylaştı. Demet Akalın, Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirdiğini duyurdu. Demet Akalın sürekli arayan yakınlarına da "Aramayın uyuyor" diyerek seslendi. 

HABERİN ÖZETİ

Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirerek hastanelik olduğunu duyurdu.
Okan Kurt arabada kas spazmı geçirerek acillik oldu.
Demet Akalın, eşinin hastane odasındaki fotoğrafını paylaşarak yakınlarına "Aramayın uyuyor" dedi.
Akalın, eşine hitaben "Spor sen baya bi hayatından çık adamın! Sinyal veriyo vücut bak" ifadelerini kullandı.
Okan Kurt, mart ayında milli takım seçmeleri için hazırlandığı vücut geliştirme yarışması öncesi kaslı pozlar paylaşmıştı.
Kas spazmı, vücuttaki kasların ani, istem dışı ve ağrılı kasılarak gevşeyememesi durumudur.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

OKAN KURT ARABADA KAS SPAZMI GEÇİRDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşinin acildeki fotoğrafını paylaşıp Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi acillik oldu vallahi. Spor sen baya bi hayatından çık adamın! Sinyal veriyo vücut bak' diye yazdı.

Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar

DEMET AKALIN, OKAN KURT'U UYARMIŞTI

Son dönemde adını en çok spor tutkusuyla duyuran Okan Kurt, mart ayında milli takım seçmeleri için hazırlandığı vücut geliştirme yarışması öncesinde paylaştığı kaslı pozlarla sosyal medyayı sallamıştı;  Demet Akalın'ın o karelerin altına bıraktığı '...sen bi eve gel bakiiyim' yorumu olmuştu. 

Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar

KAS SPAZMI NEDİR?

Kas spazmı vücuttaki bir veya birden fazla kasın ani, istem dışı ve genellikle ağrılı bir şekilde kasılarak kısa süreliğine veya uzun süre gevşeyememesi durumudur.

KavramTanımÖzelliklerSüre
Kas SpazmıVücuttaki bir veya birden fazla kasın kasılarak gevşeyememesi durumuAni, istem dışı, genellikle ağrılıKısa süreli veya uzun süreli
Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar
ETİKETLER
#demet akalın
#araba
#okan kurt
#Hastane
#Kas Spazmı
#Magazin
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