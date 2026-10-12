Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar

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İstanbul
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la yaşadığı panik dolu anları bu kez bir hastane odasından paylaştı. Demet Akalın, Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirdiğini duyurdu. Demet Akalın sürekli arayan yakınlarına da "Aramayın uyuyor" diyerek seslendi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşinin acildeki fotoğrafını paylaşıp Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi acillik oldu vallahi. Spor sen baya bi hayatından çık adamın! Sinyal veriyo vücut bak' diye yazdı.
Son dönemde adını en çok spor tutkusuyla duyuran Okan Kurt, mart ayında milli takım seçmeleri için hazırlandığı vücut geliştirme yarışması öncesinde paylaştığı kaslı pozlarla sosyal medyayı sallamıştı; Demet Akalın'ın o karelerin altına bıraktığı '...sen bi eve gel bakiiyim' yorumu olmuştu.
Kas spazmı vücuttaki bir veya birden fazla kasın ani, istem dışı ve genellikle ağrılı bir şekilde kasılarak kısa süreliğine veya uzun süre gevşeyememesi durumudur.
|Kavram
|Tanım
|Özellikler
|Süre
|Kas Spazmı
|Vücuttaki bir veya birden fazla kasın kasılarak gevşeyememesi durumu
|Ani, istem dışı, genellikle ağrılı
|Kısa süreli veya uzun süreli