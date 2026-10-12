Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la yaşadığı panik dolu anları bu kez bir hastane odasından paylaştı. Demet Akalın, Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirdiğini duyurdu. Demet Akalın sürekli arayan yakınlarına da "Aramayın uyuyor" diyerek seslendi.

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HABERİN ÖZETİ Demet Akalın ile Okan Kurt'un panik anları! Soluğu acilde aldılar Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un arabada kas spazmı geçirerek hastanelik olduğunu duyurdu. Okan Kurt arabada kas spazmı geçirerek acillik oldu. Demet Akalın, eşinin hastane odasındaki fotoğrafını paylaşarak yakınlarına "Aramayın uyuyor" dedi. Akalın, eşine hitaben "Spor sen baya bi hayatından çık adamın! Sinyal veriyo vücut bak" ifadelerini kullandı. Okan Kurt, mart ayında milli takım seçmeleri için hazırlandığı vücut geliştirme yarışması öncesi kaslı pozlar paylaşmıştı. Kas spazmı, vücuttaki kasların ani, istem dışı ve ağrılı kasılarak gevşeyememesi durumudur.

OKAN KURT ARABADA KAS SPAZMI GEÇİRDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşinin acildeki fotoğrafını paylaşıp Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi acillik oldu vallahi. Spor sen baya bi hayatından çık adamın! Sinyal veriyo vücut bak' diye yazdı.

DEMET AKALIN, OKAN KURT'U UYARMIŞTI

Son dönemde adını en çok spor tutkusuyla duyuran Okan Kurt, mart ayında milli takım seçmeleri için hazırlandığı vücut geliştirme yarışması öncesinde paylaştığı kaslı pozlarla sosyal medyayı sallamıştı; Demet Akalın'ın o karelerin altına bıraktığı '...sen bi eve gel bakiiyim' yorumu olmuştu.

KAS SPAZMI NEDİR?

Kas spazmı vücuttaki bir veya birden fazla kasın ani, istem dışı ve genellikle ağrılı bir şekilde kasılarak kısa süreliğine veya uzun süre gevşeyememesi durumudur.