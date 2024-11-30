Demet Akalın kiracı sorununa çözüm bulamadı! Krizi bitirmek için bakın ne yaptı

30 Kasım 2024 11:54 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 11:59

Demet Akalın, uzun süredir kiracısıyla anlaşmaya varamayınca yeni bir çare buldu. “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor” diyen Demet Akalın evini satmaya karar verdi.

Bir süredir kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Demet Akalın​, son çare olarak evini satmaya karar verdi. Kiracısından evi tahliye etmesini isteyen, ancak olumsuz cevap alan ünlü şarkıcı, bu yola başvurdu.

DEMET AKALIN EVİNİ SATIYOR

Dün katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, uzun süredir problem yaşadığı kiracısı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kiracısından evi tahliye etmesini isteyen Demet Akalın, olumsuz cevap alınca evini satmaya karar verdi.

Son olarak sağlık problemleriyle uğraşan Demet Akalın, kiracısıyla arasındaki problemleri çözemediğini ve evini satmak zorunda kaldığını belirterek, “Yok, kiracım evden çıkmıyor ama ev pazartesi satılıyor. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım rahat çıktı, insaflı oldu. İlk aldığım evlerden biriydi. Mankenlik yaparak almıştım o evi. Bu konuda linçleneceğim sandım ama herkes arkamda durdu. Ev sahiplerinin sözcüsü gibi oldum” dedi.

DEMET AKALIN KİRACISININ OTURDUĞU FİYATA SİTEM ETTİ

Demet Akalın daha önce kiracısının aylık 5 bin TL kira ödediğini ifade ederek, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" diyerek süreçten bahsetmişti.