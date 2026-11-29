Demet Akalın, Instagram üzerinden yaptığı dikkat çekici bir etkileşimle yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Muhammed’in sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye yorum bıraktı. Akalın’ın bu hamlesi, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorumun içeriği de merak uyandırdı. Peki, Demet Akalın Muhammed’in paylaşımına ne yazdı? İşte Instagram’da dikkat çeken o etkileşimin ayrıntıları…

DEMET AKALIN MASTERCHEF MUHAMMED’İ DESTEKLEDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, MasterChef 2026 yarışmasına olan ilgisiyle bir kez daha gündeme geldi. MasterChef tutkusuyla bilinen Akalın, yarışmanın bölümlerini yakından takip ederken daha önce programa konuk olarak katılmış, yarışmacıların hazırladığı yemekleri tadarak puanlamıştı. Bu kez ise sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef 2026 yarışmacılarından Muhammed'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yorum bırakan Demet Akalın, böylece favori yarışmacısını da belli etmiş oldu. Ünlü şarkıcının Muhammed'in paylaşımına gösterdiği ilgi, yarışmanın takipçileri arasında merak uyandırdı. Akalın'ın yorumunu gören kullanıcılar, ünlü ismin yarışmadaki favorisinin Muhammed olup olmadığını konuşmaya başladı.

MasterChef 2026 sezonunda yarışmacılar arasındaki rekabet giderek dikkat çekerken, ünlü isimlerin destekleri de sosyal medyada gündem yaratıyor. Demet Akalın'ın Muhammed'e yönelik bu etkileşimi, yarışmacının takipçileri için de dikkat çekici bir gelişme oldu. Ünlü şarkıcının yorumuyla verdiği destek, MasterChef gündemine yeni bir magazin detayı ekledi.

“ SEN ŞAMPİYONSUN”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, MasterChef 2026 şampiyon adayını açıkladı.

Muhammed’in paylaştığı fotoğrafın altına Demet Akalın, “ Sen şampiyon olacaksın baby kimseye hoş etmene gerek yok. İleri tam yol” sözlerini kullandı.