Demet Akalın, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen hakkında konuştu! "Belki vermek ister tacı"

13 Eylül 2024 13:54 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:01

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen olurken, sosyal medyada açıklanan sonuç sonrası kullanıcılar ikiye bölündü. İdil Bilgen'in birinci olmasına bir yorum da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, " Belki vermek ister tacı" dedi.

Miss Turkey​ 2024 için 20 finalist kıyasıya mücadele etti. Miss Turkey​ yarışmasını bu yıl kazanan ise İdil Bilgen oldu. Sonuca tepkiler çığ gibi büyürken, bir eleştiri de Demet Akalın​'dan geldi. Demet Akalın​, halk oylaması olması gerektiğini savundu.

DEMET AKALIN​'DAN İDİL BİLGEN AÇIKLAMASI

Demet Akalın​ sosyal medya hesabından İdil Bilgen'in birinciliğini eleştirerek, "Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini.. çok istiyormuş 1. olmak aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil" dedi.

İDİL BİLGEN'E ÜNLÜLERDEN DESTEK

2024 Miss Turkey​ birincisi olan İdil Bilgen, 1.79 boyunda ve 24 yaşındadır. Tıp fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, Çağla Şıkel ve Nebahat Çehre'den destek geldi. 1997 Miss Turkey​ birincisi Çağla Şıkel "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" ifadelerini kullandı.