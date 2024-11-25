Demet Akalın ölümden döndü! Zayıflamak için kullandığı yöntem için itirafta bulundu, tövbe etti

25 Kasım 2024 18:41 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:42

Demet Akalın son paylaştığı fotoğraflardaki fit hali ve kaslı vücuduyla takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı. Hayranları iki ayda kas yapmasına dikkat çekerek bunu maddiyata bağlayınca Demet Akalın'dan itiraf geldi.

Geçen Mayıs ayında estetik bir operasyon​ geçirdiğini ve diyetle birlikte 11 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı Demet Akalın​, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Yağ aldırma işlemi yaptığını belirten Akalın, son paylaştığı konser öncesi fotoğraflarında dikkatleri üzerine çekti. Fotoğraflarda, karın kasları ve formda vücudu, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

AKALIN'DAN İTİRAF GELDİ

Akalın’ın paylaştığı kareler, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak bir takipçisi, şarkıcının görünümüne dair dikkat çeken bir yorumda bulundu. "Yıllardır spor yapan Ebru Şallı'da bu kadar kas yok. Helal olsun, iki ayda kas yaptı, ey para nelere kadirsin" şeklinde yazan takipçiye Demet Akalın, kayıtsız kalmadı ve yoruma yanıt verdi.

İTİRAF ETTİ: ZAYIFLAMA İĞNESİ OLDUM, ÖLÜMDEN DÖNDÜM

Akalın, takipçisine "Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum. Sus, ölümden döndüm. Bir daha tövbe!" yanıtını verdi.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

Akalın’ın vücut değişiminde etkisi olan bu tür ilaçlar, hızla kilo kaybı sağlasa da uzmanlar, özellikle estetik ve hızlı zayıflama operasyonlarının vücutta kalıcı etkiler bırakabileceği konusunda uyarıyor. Bu tarz tedaviler, doğru şekilde ve profesyonel gözetim altında yapılmadığında ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.