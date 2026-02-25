Menü Kapat
Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı

Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seren Ay Çetin’e sert sözlerle yüklendi. Ünlü şarkıcının “Sıktın artık” ifadeleri kısa sürede gündem olurken, paylaşım sosyal medyada binlerce yorum aldı. Akalın’ın çıkışı, Seren Ay ve Nagihan arasında yaşanan tartışmaların ekran dışına da taştığını gösterdi. Ünlü şarkıcının takipçileri ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar Akalın’a destek verdi, bazıları ise sözlerini fazla sert buldu.

Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 00:41

Ünlü şarkıcı, Pop müziğinin kraliçesi , Survivor’da gündeme gelen tartışmalar sonrası Seren Ay Çetin’e yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. X platformunda yaptığı paylaşımda tepkisini açıkça ortaya koyan Akalın’ın sözleri kısa sürede viral oldu. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. Kimi takipçiler Akalın’ın düşüncelerine katıldığını belirtirken, kimi ise ünlü şarkıcının daha sakin bir dil kullanması gerektiğini savundu.

DEMET AKALIN’DAN SEREN AY’A “SIKTIN” İFADESİ

Survivor Türkiye yarışmasının büyük fanı olarak bilinen Demet Akalın’ın bu sezon yine söylemleriyle adından söz ettiriyor. ’nin yarışmaya katılmasıyla Survivor 2026’da olaylar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Seren Ay ve Nagihan arasında başlayan tartışma durulmak bilmezken, Demet Akalın’ında yaşanılanlara sessiz kalmaması dikkat çekiyor.

Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı

Seren Ay’ın yanlışlıkla Nagihan’ın koluna sandalye fırlatmasıyla başlayan kavga her geçen gün şiddetini artırdı. İkili arasında yaşanılan büyük kavgadan sonra takımlarda değişiklik yapıldı. Nagihan’ın Gönüllüler takımına geçmesine rağmen Seren Ay sözleriyle sataşmayı sürdürüyor.

Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı

Geçtiğimiz akşam ile yaptığı birebir konuşmada Seren Ay, Nagihan’ın üzerine bilerek gittiğini ve diskalifiye ettirmek için her şeyi yaptığını dile getirmişti. Bugün ki oyun alanında yaşanılan tartışma sonrasında Seren Ay, Nagihan’a daha fazla sataşmayacağını ifade etti. Seren Ay, Nagihan’ı çok sevdiğini ama sataşmaktan da kendini ala koymadığını söylemesi üzerine sosyal medyada tepkiler arttı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın da sosyal medyadan Nagihan Karadere’yi her olayda savunması takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı

Ünlü şarkıcı Akalın, Seren Ay Çetin’e X platformu üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu. Yayınlanan fragman sonrasında Demet Akalın’ın “ Sıktın artık ama serenay yaaaa!! Ayy yeter ama ya sıktı !! Bide dalga geçer gibi yapmıcam dio!!” sözleriyle “@acunilicali” etiketlemesi sosyal medyada viral oldu.

Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı

AKALIN’A TAKİPÇİLERDEN SİTEM GELDİ

Demet Akalın’ın Nagihan–Seren Ay gerilimi hakkında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının, yarışmada yaşananlara dair kendi gördüklerini ve düşüncelerini açıkça dile getirmesi takipçilerini ikiye böldü.

Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı

Bir kısım kullanıcı Akalın’ın açıklamalarına destek vererek “doğruyu söylediğini” savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü isme sitem etti. Özellikle Akalın’ın Nagihan Karadere ile olan yakın arkadaşlığı üzerinden eleştiriler yöneltildi. Bazı yorumlarda şarkıcının taraflı davrandığı öne sürülürken, destek verenler ise dostuna sahip çıkmasının doğal olduğunu ifade etti.

