Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı

Ünlü şarkıcı, Pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın, Survivor’da gündeme gelen tartışmalar sonrası Seren Ay Çetin’e yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. X platformunda yaptığı paylaşımda tepkisini açıkça ortaya koyan Akalın’ın sözleri kısa sürede viral oldu. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. Kimi takipçiler Akalın’ın düşüncelerine katıldığını belirtirken, kimi ise ünlü şarkıcının daha sakin bir dil kullanması gerektiğini savundu.

DEMET AKALIN’DAN SEREN AY’A “SIKTIN” İFADESİ

Survivor Türkiye yarışmasının büyük fanı olarak bilinen Demet Akalın’ın bu sezon yine söylemleriyle adından söz ettiriyor. Nagihan Karadere’nin yarışmaya katılmasıyla Survivor 2026’da olaylar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Seren Ay ve Nagihan arasında başlayan tartışma durulmak bilmezken, Demet Akalın’ında yaşanılanlara sessiz kalmaması dikkat çekiyor.

Seren Ay’ın yanlışlıkla Nagihan’ın koluna sandalye fırlatmasıyla başlayan kavga her geçen gün şiddetini artırdı. İkili arasında yaşanılan büyük kavgadan sonra takımlarda değişiklik yapıldı. Nagihan’ın Gönüllüler takımına geçmesine rağmen Seren Ay sözleriyle sataşmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı ile yaptığı birebir konuşmada Seren Ay, Nagihan’ın üzerine bilerek gittiğini ve diskalifiye ettirmek için her şeyi yaptığını dile getirmişti. Bugün ki oyun alanında yaşanılan tartışma sonrasında Seren Ay, Nagihan’a daha fazla sataşmayacağını ifade etti. Seren Ay, Nagihan’ı çok sevdiğini ama sataşmaktan da kendini ala koymadığını söylemesi üzerine sosyal medyada tepkiler arttı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın da sosyal medyadan Nagihan Karadere’yi her olayda savunması takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Akalın, Seren Ay Çetin’e X platformu üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu. Yayınlanan fragman sonrasında Demet Akalın’ın “ Sıktın artık ama serenay yaaaa!! Ayy yeter ama ya sıktı !! Bide dalga geçer gibi yapmıcam dio!!” sözleriyle “@acunilicali” etiketlemesi sosyal medyada viral oldu.

AKALIN’A TAKİPÇİLERDEN SİTEM GELDİ

Demet Akalın’ın Nagihan–Seren Ay gerilimi hakkında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının, yarışmada yaşananlara dair kendi gördüklerini ve düşüncelerini açıkça dile getirmesi takipçilerini ikiye böldü.

Bir kısım kullanıcı Akalın’ın açıklamalarına destek vererek “doğruyu söylediğini” savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü isme sitem etti. Özellikle Akalın’ın Nagihan Karadere ile olan yakın arkadaşlığı üzerinden eleştiriler yöneltildi. Bazı yorumlarda şarkıcının taraflı davrandığı öne sürülürken, destek verenler ise dostuna sahip çıkmasının doğal olduğunu ifade etti.