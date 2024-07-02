Demet Akalın'dan Alina Boz çıkışı! 'Hamile'

02 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:22

Bodrum'da tatil yapan Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, görüntülenmekten kaçamadı. Alina Boz'un karelerini gören kullanıcılar 'Ya kilo almış ya da hamile' gibi yorumlar yaptı. Yorum yapan bir isim de Demet Akalın oldu.

DEMET AKALIN'DAN ALİNA BOZ'A HAMİLELİK İDDİASI

Alina Boz ile eşi Umut Evirgen Bodrum'da görüntülendi. "Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftin görüntülerine yorum yağdı. Alina Boz'u görenler 'Hamile' iddialarında bulunurken, Demet Akalın'da Alina Boz'un fotoğraflarının altına "Bu kız hamile" notunu düştü.

Alina Boz, nikahtan sonra balayına çıkamadıklarını ancak geçtiğimiz hafta güzel bir tatile çıktıklarını belirterek, "Umut'la güzel bir balayı yaptık. Görmek istediğim bir sürü yer vardı, bir sürü şey vardı sağ olsun beni her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık. Birlikte yeni şeyler keşfettik. Onun daha önce gördüğü ama benim görmediğim yerleri gösterdi. Güzel güzel gezdik." sözleri günlerce konuşulmuştu.