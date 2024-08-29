Demet Akalın'dan Narin tepkisi! Sözleri takipçilerini ikiye böldü

29 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:45

Tüm Türkiye Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Narin için gelecek iyi bir haber beklerken, Demet Akalın da sosyal medya hesabından sitemde bulundu.

DEMET AKALIN'DAN NARİN ÇIKIŞI

Diyarbakır’da kaybolan ve 9 gündür arama çalışmaları devam eden Narin için paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Ahh düşünmek bile istemiyorum! Aklımdan geçiremiyorum bile... 'Şahane bir hayatımız vardı' diyor baba ahh. İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler. Hiç tadım yok şu kız bir bulunsa" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcının bazı takipçileri Demet Akalın'a hak verirken, bazıları ise idam çıkışına tepki gösterdi.