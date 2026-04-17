Demet Akalın'dan paylaşımıyla tepki çeken Biricik Suden'e sert çıkış: Büyük rezillik

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından beslenme rutinini paylaşmasıyla tepki aldı. Gelen yorumlar sonrası açıklama yapan Biricik Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam" dedi. Demet Akalın'dan Biricik Sudan'a tepki geldi.

DEMET AKLAIN'DAN BİRİCİK SUDEN'A SERT TEPKİ

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adına 'Laleler' şarkısı yazılan kadın, bir an önce bırak gerçekten. İnsanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik!! Biraz merhamet. Umarım Batu hoca seni o spor salonundan kovar. Şampiyon bir baba bunu yapar." dedi.

Beslenme rutini paylaşımı sonrası tepki toplayan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası "Suden gelen mesajlardan sonra "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı.

BİRİCİK SUDEN KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Birick Suden, tasarımcı ve modacıdır. Mazhar Alanson ile 2003 yılında evlenen Biricik Suden, Yugoslav göçmeni bir ailenin kızıdır. Suden, teyzesi tarafından evlat edinilmiştir. Spor tutkusu ve 60'lı yaşlarında fit görünümüyle tanınan Suden, Atatürk Kız Lisesi mezunudur ve tasarım alanında çalışmalar yapmıştır