Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Akalın'dan paylaşımıyla tepki çeken Biricik Suden'e sert çıkış: Büyük rezillik

Demet Akalın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası yaptığı paylaşımla tepki çeken Biricik Suden'a ateş püskürdü. Demet Akalın, Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik!!" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 15:38

'un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından beslenme rutinini paylaşmasıyla tepki aldı. Gelen yorumlar sonrası açıklama yapan Biricik Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam" dedi. 'dan Biricik Sudan'a tepki geldi.

DEMET AKLAIN'DAN BİRİCİK SUDEN'A SERT TEPKİ

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adına 'Laleler' şarkısı yazılan kadın, bir an önce bırak gerçekten. İnsanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik!! Biraz merhamet. Umarım Batu hoca seni o spor salonundan kovar. Şampiyon bir baba bunu yapar." dedi.

Beslenme rutini paylaşımı sonrası tepki toplayan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası "Suden gelen mesajlardan sonra "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı.

BİRİCİK SUDEN KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Birick Suden, tasarımcı ve modacıdır. Mazhar Alanson ile 2003 yılında evlenen Biricik Suden, Yugoslav göçmeni bir ailenin kızıdır. Suden, teyzesi tarafından evlat edinilmiştir. Spor tutkusu ve 60'lı yaşlarında fit görünümüyle tanınan Suden, Atatürk Kız Lisesi mezunudur ve tasarım alanında çalışmalar yapmıştır

ETİKETLER
#demet akalın
#mazhar alanson
#Biricik Suden
#Okul Saldırıları
#Beslenme Rutini
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.