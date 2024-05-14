Demet Akalın'dan yıllar sonra sürpriz düet

14 May 2024 10:31 - Güncelleme : 14 May 2024 10:30

Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan Demet Akalın, sevenlerine albüm müjdesi vermişti. Akalın, albümden ‘Dön Gece Olmadan’ı sevenleriyle buluşturdu ve seneler sonra bir araya geldiği Ersay Üner’in ‘Büyük Oyun’ parçasına ise şarkıcıyla düet yaptı.

DEMET AKALIN'DAN SÜRPRİZ DÜET

Demet Akalın yıllar önce düet yaptığı Ersay Üner ile yıllar sonra tekrar sahne aldı. 5 yıl aranın ardından yeni albüm ile sevenlerini karşısına çıkan Akalın, D-POP albümünü hazırladı. İki şarkıyı okuyan şarkıcı, Ersay Üner ile 'Büyük Oyun’ parçasına ise düet yaptı.