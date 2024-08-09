Demet Akalın'ın 18 bin TL'lik su faturası isyanı! 'Hayaletler mi geziyor?'

09 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:36

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Türkiye'de su faturalarında bir ilk! Seçim vaatleri boş çıktı: Su faturası, doğalgaz ve elektrik faturalarını geçti

Türkiye'de su faturalarında bir ilk! Seçim vaatleri boş çıktı: Su faturası, doğalgaz ve elektrik faturalarını geçti

Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların, son dönemlerdeki en büyük isyanlarından biri su faturaları oldu.

Mayıs ayında yapılan yüzde 60'a varan zam sonrası gelen faturalardaki fahiş fiyatlar ise elektrik ve doğalgaz faturalarını geçti.

Vatandaşın ilk kez su faturalarında karşılaştığı bu rakamlar ise sosyal medya gündemine oturdu.

Bu durumdan muzdarip olanlardan biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın muzdarip olanlardan biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Akalın son günlerde Instagram yasağına gösterdiği tepkiler ile dikkat çekiyor.

SU FATURASINA İSYAN ETTİ

Her fırsatta 'Instagram açılsın' diyen Akalın şimdi de X (twitter) üzerinden Bodrum'daki evine gelen su faturası miktarını paylaşıp isyan etti.

MUSKİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Akalın'ın bu paylaşımına ise MUSKİ kayıtsız kalmadı ve X (twitter) üzerinden cevap verdi.

MUSKİ'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'Sayın Demet Akalın, şikayetiniz ile ilgili ekiplerimizi gerekli incelemeleri yapmak üzere konut aboneliğinizin bulunduğu adrese yönlendirmiş bulunmaktayız.' ifadeleri kullanıldı.