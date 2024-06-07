Demet Akalın'ın ilk mezuniyet sevinci
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 16:14 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:18
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından kızı Hira'nın mezuniyet törenine katıldığı anları paylaştı.
Demet Akalın ile Okan Kurt çifti kızlarının ilkokul mezuniyetine katıldı. Konser maratonuna başlayan Akalın, kızının mezuniyetine zar zor yetişti. İlkokuldan mezun olanHira'nın mezuniyet karelerine ünlü isimlerden de yorum geldi.
DEMET AKALIN'IN MEZUNİYET SEVİNCİ
Sosyal medya hesabından mezuniyet anlarını paylaşan Akalın, "Canım aşkım canım kızımın mezuniyetine yetiştim ucu ucuna 💕🫠seni çok seviyoruz bebeğim tüm arkadaşlarına ortaokulunuzda başarılar. Yetiştirdi valla panomuzu Meliscik" notunu düştü.
Kaynak: TGRT Haber