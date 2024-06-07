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Demet Akalın'ın ilk mezuniyet sevinci

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 16:14 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:18
Demet Akalın&#039;ın ilk mezuniyet sevinci

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından kızı Hira'nın mezuniyet törenine katıldığı anları paylaştı.

Demet Akalın ile Okan Kurt çifti kızlarının ilkokul mezuniyetine katıldı. Konser maratonuna başlayan Akalın, kızının mezuniyetine zar zor yetişti. İlkokuldan mezun olanHira'nın mezuniyet karelerine ünlü isimlerden de yorum geldi. 

DEMET AKALIN'IN MEZUNİYET SEVİNCİ 

Sosyal medya hesabından mezuniyet anlarını paylaşan Akalın, "Canım aşkım canım kızımın mezuniyetine yetiştim ucu ucuna 💕🫠seni çok seviyoruz bebeğim tüm arkadaşlarına ortaokulunuzda başarılar. Yetiştirdi valla panomuzu Meliscik" notunu düştü. 

Demet Akalın'ın ilk mezuniyet sevinci - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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