Demet Akalın'ın kiracı isyanı devam ediyor! "Adam çöktü evime"

16 Ağustos 2024 12:13 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:13

Demet Akalın, popüler olduğu ilk zamanlarda aldığı evinde oturan kiracısıyla başı dertte. Kiracının evinde 5 bin TL'ye oturduğunu söyleyen Demet Akalın, yine sosyal medya hesabından kiracısına sitemde bulundu.

DEMET AKALIN'IN KİRACISIYLA BAŞI DERTTE

Demet Akalın, kiracısıyla ilgili olarak "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadeleriyle kiracısıyla yaşadıklarından bahsetmişti. Avukatlarını devreye sokan Demet Akalın, kiracısıyla anlaşamaya varamadı.

Kiracısı hakkında bir paylaşım daha yapan Demet Akalın, "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek sitemde bulundu.