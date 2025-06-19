Demet Akbağ aldığı ölüm haberiyle yıkıldı! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demet Akbağ, ''Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun'' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Kariyerinin başlarında yer aldığı "Bir Demet Tiyatro"nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

DEMET AKBAĞ'IN BÜYÜK ACISI

Yönetmen Sevgi Birsel'in vefat haberini ilk paylaşan isimlerden biri olan Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda; "Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun." dedi.

Türk tiyatrosuna yön veren yapımlardan biri olan "Bir Demet Tiyatro" ile geniş kitlelere ulaşan ve pek çok ismin kariyerinde iz bırakan Sevgi Birsel'in vefatı, hem sanat camiasında hem de hayranlarını büyük üzüntüye boğdu.