''Demet Evgar asistana küfür etti'' iddiasına Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'dan ilk cevap

07 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:05

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın sette asistana küfür ettiği iddia edildi. Sette Demet Evgar'ın sesinin sürekli yükseldiği, set çalışanlarında bundan şikayetçi olduğu öne sürülmüştü. Aynı dizide Nevra karakteriyle yer alan Hatice Aslan, Demet Evgar hakkında çıkan iddialara ilk kez cevap verdi.

Başrolünde Mehmet Yılmaz Ak, Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dizisinde 'Nevra' karakteriyle yer alan Hatice Aslan, sette gerginlikler yaşandığı, Demet Evgar'ın asistana küfürler savurduğu iddia edilmişti.

HATİCE ASLAN, DEMET EVGAR'A SAHİP ÇIKTI

Katıldığı davette konuşan Hatice Aslan, Demet Evgar'ın sette kavga ettiği iddialarına cevap vererek, "Her şey ortada... Öyle bir şey yok. Her şey muhteşem gidiyor. Görünen köy kılavuz istemez. Öyle yazıldığı gibi bir durum yok." sözleriyle çıkan iddiaları yalanladı.

DEMET EVGAR'IN ASİSTANA KÜFÜR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Demet Evgar'ın Bahar setinde herkesi canından bezdirdiği iddia edilmişti. Asistana küfürler savuran Demet Evgar'ın setteki herkesle tartışma içinde olduğu iddia edilmişti.