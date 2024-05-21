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Demet Evgar, Bahar dizisinde kendi gelinliğini giydi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 09:42 - Güncelleme : 21 May 2024 09:42
Demet Evgar, Bahar dizisinde kendi gelinliğini giydi

Reyting rekorları kıran Bahar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmandaki detay gözlerden kaçmadı. Başrol oyuncusu Demet Evgar'ın düğününde giydiği gelinliği dizide de giydiği görüldü.

Başrolünde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. 

DEMET EVGAR, GELİNLİĞİNİ DİZİDE GİYİNDİ 

Salı günleri yayınlanan Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı, sosyal medyayı sallamayı başardı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde Demet Evgar'ın düğününde giydiği gelinliği dizide giydiği görüldü. 

Demet Evgar, Bahar dizisinde kendi gelinliğini giydi - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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Ali haydar makisler30 Nisan 2021 13:53

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