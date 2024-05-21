Demet Evgar, Bahar dizisinde kendi gelinliğini giydi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 09:42 - Güncelleme : 21 May 2024 09:42
Reyting rekorları kıran Bahar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmandaki detay gözlerden kaçmadı. Başrol oyuncusu Demet Evgar'ın düğününde giydiği gelinliği dizide de giydiği görüldü.
Başrolünde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı.
DEMET EVGAR, GELİNLİĞİNİ DİZİDE GİYİNDİ
Salı günleri yayınlanan Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı, sosyal medyayı sallamayı başardı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümünde Demet Evgar'ın düğününde giydiği gelinliği dizide giydiği görüldü.
Kaynak: TGRT Haber
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