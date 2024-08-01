Demet Evgar yalıya taşınıyor! Yeni komşusu ise ünlü çıktı

01 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:35

Başrolünde Buğra Gülsoy ile Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı Bahar dizisinde rol alan Demet Evgar, aynı zamanda film projesiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Demet Evgar son olarak yeni eviyle gündem oldu.

DEMET EVGAR YALIYA TAŞINIYOR

Bahar dizisindeki karakteriyle sevilen Demet Evgar, Emirgan'daki evinden taşınma kararı aldı. Demet Evgar, eşi Levent Babataş ve kızları Mavi ile Yeniköy'de yalı tarzı bir eve taşınıyor.

Muhabironline haberine göre; Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile düğününü yaptığı evinden ayrılma kararı aldı. Oyuncunun yeni evinde komşusu ise Özge Özpirinçci'ye oldu.