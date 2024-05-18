Demet Evgar'dan doğum gününe özel eğlenceli dans

18 May 2024 14:44 - Güncelleme : 18 May 2024 14:45

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, çekimde 44. yaş gününü kutladı. Eğlenceli dansını sosyal medyadan paylaşan oyuncu iltifat yağmuruna tutuldu.

DEMET EVGAR'DAN EĞLENCELİ DANS

Bugün 44. yaş gününü kutlayan Demet Evgar'a sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Rol arkadaşı 'şşş sessizlik' şarkısı eşliğinde dans eden Evgar'ın videosunu paylaştı. Evgar'a "Enerjisi yeter", "Pozitif biri" gibi yorumlar yağdı.