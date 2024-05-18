Demet Evgar'dan doğum gününe özel eğlenceli dans
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 14:44 - Güncelleme : 18 May 2024 14:45
Bahar dizisinin oyuncusu Demet Evgar, yeni yaşına özel sette dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Evgar'a oyuncu arkadaşlarından da yorum yağdı.
Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, çekimde 44. yaş gününü kutladı. Eğlenceli dansını sosyal medyadan paylaşan oyuncu iltifat yağmuruna tutuldu.
DEMET EVGAR'DAN EĞLENCELİ DANS
Bugün 44. yaş gününü kutlayan Demet Evgar'a sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Rol arkadaşı 'şşş sessizlik' şarkısı eşliğinde dans eden Evgar'ın videosunu paylaştı. Evgar'a "Enerjisi yeter", "Pozitif biri" gibi yorumlar yağdı.
Kaynak: TGRT Haber