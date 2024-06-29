Demet Şener ile Kızılcık Şerbeti Pembe akraba çıktı

29 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:08

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu ile oyuncu ve manken Demet Şener'in akraba olduğu ortaya çıktı.

DEMET ŞENER İLE KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE AKRABA ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali olmasının ardından tatile çıkan Sibel Taşçıoğlu ile Demet Şener Antalya'da tatil yapıyor. Birlikte fotoğraf paylaşan ikiliden Şener, "Pinkom. Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz" notunu düştü.