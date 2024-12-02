Demet Şener, korkuttu! Bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

02 Aralık 2024 16:14 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:14

Demet Şener, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Gözünde bandajla poz veren Demet Şener, ameliyat olduğunu ve son sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.