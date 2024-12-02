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Demet Şener, korkuttu! Bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 16:14 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:14
Demet Şener, korkuttu! Bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Demet Şener, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Gözünde bandajla poz veren Demet Şener, ameliyat olduğunu ve son sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener​, son paylaşımıyla ise endişelendirdi. Demet Şener'in gözünde geçmeyen arpacık nedeniyle ameliyat​ olduğu ortaya çıktı. 

DEMET ŞENER AMELİYAT OLDU 

Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Gözünde bir türlü geçmeyen arpacığın bulunduğunu belirten Demet Şener, geçirdiği operasyonla arpacığın alındığını belirtti. 

Demet Şener, korkuttu! Bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı - 1. Resim

Hastaneden fotoğraf paylaşan Demet Şener, sevenlerini korkuttu. Geçirdiği ameliyat hakkında bilgi veren Demet Şener, "Geçmeyen arpacığım sonunda küçük bir operasyonla alındı" notunu düştü.

Demet Şener, korkuttu! Bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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