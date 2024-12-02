Demet Şener, korkuttu! Bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 16:14 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:14
Demet Şener, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Gözünde bandajla poz veren Demet Şener, ameliyat olduğunu ve son sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener, son paylaşımıyla ise endişelendirdi. Demet Şener'in gözünde geçmeyen arpacık nedeniyle ameliyat olduğu ortaya çıktı.
DEMET ŞENER AMELİYAT OLDU
Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Gözünde bir türlü geçmeyen arpacığın bulunduğunu belirten Demet Şener, geçirdiği operasyonla arpacığın alındığını belirtti.
Hastaneden fotoğraf paylaşan Demet Şener, sevenlerini korkuttu. Geçirdiği ameliyat hakkında bilgi veren Demet Şener, "Geçmeyen arpacığım sonunda küçük bir operasyonla alındı" notunu düştü.
Kaynak: tgrthaber.com